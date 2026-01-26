Ponte de Ferro é liberada após segunda interdição em Cachoeiro

A Ponte de Ferro foi liberada novamente para passagem de pedestres e veículos nesta segunda-feira (26), conforme divulgou a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Localizado no Centro da cidade, o trecho ficou interditado entre 5 e 13 de janeiro devido a um deslizamento causado pelas chuvas. Uma semana depois, na terça-feira (20), a via foi fechada novamente para instalação de uma lona para prevenção de novos deslizamentos.