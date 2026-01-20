Uma semana após ser liberada, Ponte de Ferro é novamente interditada em Cachoeiro

A Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi interditada mais uma vez pela Defesa Civil Municipal nesta terça-feira (20). Por conta das chuvas, o local foi fechado preventivamente à tarde para instalação de uma lona onde ocorreu um deslizamento de terra no início do mês. Após o ocorrido, a ponte ficou interditada por oito dias. A liberação ocorreu há uma semana, no dia 13 de janeiro.