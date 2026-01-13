A Gazeta - Agora

Após 8 dias interditada por deslizamento, Ponte de Ferro é liberada Cachoeiro

Publicado em 13/01/2026 às 16h17
Ponte de Ferro é liberada após interdição causada por deslizamentos em Cachoeiro
Após trabalhos de desobstrução, a Ponte de Ferro foi liberada em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Após oito dias de interdição, o trânsito foi liberado na Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). O local estava interditado desde 5 de janeiro devido a um deslizamento causado pelas chuvas. A Defesa Civil Municipal aguardou a estiagem e secagem do solo para realizar os trabalhos de desobstrução e avaliar a estrutura da ponte, a fim de garantir a segurança na passagem de veículos e pedestres.

Outros trechos da cidade ainda seguem interditados, sendo uma via principal no bairro Nossa Senhora Aparecida (conhecido como “Corte Grande”) e a rua Amélio Ronquetti, no bairro Vila Rica. O trânsito flui em meia pista na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, onde a prefeitura anunciou o início de obras emergenciais na segunda-feira (12).

Ponto segue interditado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro
Ponto segue interditado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Defesa Civil

No município, 9 pessoas seguem desabrigadas e 15 desalojadas que estão em casas de amigos e familiares. Já alguns desabrigados recebem apoio da Prefeitura Municipal.

*Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul 

Jovem é indiciado por furtar Centro Cultural em Venda Nova do Imigrante

Atualizado em 13/01/2026 às 17h01

Um jovem de 25 anos foi indiciado pela Polícia Civil pelo furto de equipamentos do Centro Cultural Máximo Zandonadi, localizado no bairro Vila Betânea, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime teria ocorrido em 16 de dezembro e foi notificado por uma servidora da Secretaria Municipal de Cultura. 

Conforme boletim de ocorrência, o local é monitorado por câmeras de segurança e registrou a presença de um técnico de manutenção no local na data do furto. Ele foi intimado a ir à delegacia e confessou o crime, dizendo estar arrependido e se comprometendo a devolver os itens. Os equipamentos foram levados de volta para o Centro Cultural no dia seguinte ao depoimento. 

O homem de 25 anos foi indiciado pelo crime de furto. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informou que aguarda o documento para análise e adoção das medidas cabíveis.

Homem morre afogado ao nadar até ilha em Itapuã, Vila Velha

Publicado em 13/01/2026 às 16h17

Um homem de 30 anos morreu afogado na praia de Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (13). De acordo com os guarda-vidas que atenderam à ocorrência, Leonardo Souza estava nadando em direção à ilha Pituã com outra pessoa quando começou a gritar por socorro. A equipe percebeu a situação e entrou no mar para prestar ajuda, mas ele submergiu e foi encontrado após cerca de 10 minutos de buscas.

Pituã
Ilha de Pituã, em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Os guarda-vidas realizaram manobras de reanimação em Leonardo, e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado pelo próprio Samu ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.

Policial Militar é encontrado morto dentro de casa em Cachoeiro

Publicado em 13/01/2026 às 15h16
Elione Brandão da Silva era policial militar da reserva e foi encontrado morto em Cachoeiro
Elione Brandão da Silva era policial militar da reserva e foi encontrado morto em Cachoeiro Crédito: Arquivo Pessoal

Um policial militar da reserva remunerada foi encontrado morto dentro de casa no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (12). Ele foi identificado como Elione Brandão da Silva.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram que um cheiro forte estava vindo da residência do homem. A casa estava trancada e com as luzes apagadas, mas os populares ajudaram os policiais a entrar no local. O corpo de Elione foi encontrado dentro de um quarto, caído de barriga para baixo e em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil registrou o caso como encontro de cadáver, mas o registro será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, que aguardará o resultado dos exames periciais para determinar a causa da morte. O corpo da vítima foi levado para Seção Regional de Medicina Legal, no município.

Barbeiro é morto a tiros enquanto cortava cabelo de cliente em Vitória

Publicado em 13/01/2026 às 14h50

Um barbeiro foi morto a tiros dentro de uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o homem trabalhava na barbearia e cortava o cabelo de um cliente no momento em que o atirador entrou no local e efetuou os disparos. O nome da vítima não foi informado.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região quando foram abordados por populares, que relataram o crime. Ao chegarem à barbearia, os militares constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais. Após o ataque, o suspeito fugiu e a perícia acionada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até a publicação, ninguém havia sido detido e detalhes da apuração não foram divulgados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

A corporação reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, disponível por telefone, site (www.disquedenuncia181.es.gov.br) e WhatsApp, no número (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

Seis cidades do ES estão sob alerta laranja de onda de calor; saiba quais

Publicado em 13/01/2026 às 14h26

Seis cidades do Espírito Santo estão sob alerta laranja, ou seja, de perigo, para onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi emitido na tarde de segunda-feira (12) e vai até as 23h59 de quarta-feira (14). A previsão para os municípios é de temperatura 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias. Confira quais são eles:

  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Guaçuí 
  4. Mimoso do Sul
  5. Presidente Kennedy
  6. São José do Calçado

Motorista morre após carro colidir com poste em São Mateus

Atualizado em 13/01/2026 às 14h52
Um homem de 35 anos morreu após o carro que conduzia colidir com um poste no bairro San Remo em São Mateus.

Um homem de 35 anos morreu após o carro que conduzia colidir com um poste no bairro San Remo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima morreu no local. A dinâmica do acidente não foi informada.

O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

Morre idoso vítima de acidente entre carro e caminhão em Atílio Vivácqua

Publicado em 13/01/2026 às 13h34
Acidente entre carro e caminhão ocorreu em rodovia em Atílio Vivácqua, no Sul do ES
Acidente entre carro e caminhão ocorreu em rodovia em Atílio Vivácqua, no Sul do ES Crédito: Montagem: Leitor/A Gazeta

Morreu na manhã desta terça-feira (13) o motorista que ficou preso às ferragens em um acidente entre um carro e um caminhão na ES 289, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Altair Alves Almeida, de 64 anos, ficou internado por mais de um mês no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, desde o dia da batida, que aconteceu em 9 de dezembro do ano passado.

Altair estava dirigindo um Volkswagen Gol e ficou com as pernas presas às ferragens do carro. A Prefeitura de Atílio Vivácqua emitiu uma nota de pesar pela morte dele.

Mais de 7,8 mil condutores do ES já tiveram CNH renovada automaticamente

Publicado em 13/01/2026 às 11h31

Somente nos primeiros dias de implantação, 7.825 motoristas já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente no Espírito Santo. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), trata-se dos primeiros contemplados no novo modelo implantado pelo Governo Federal, que, desde a última sexta-feira (9), permite a renovação automática da habilitação para bons condutores (veja aqui as regras).

Segundo o Detran|ES, a renovação automática da CNH é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável por todo o processamento, validação de dados e comunicação com os condutores. O Departamento Estadual de Trânsito ressaltou que o procedimento não é executado diretamente pelos Detrans.

O órgão informou que atua na orientação aos usuários e na emissão da CNH física que, quando de interesse por parte do condutor, deverá ser solicitada, por meio da abertura do processo de emissão de segunda via da CNH, mediante recolhimento da taxa correspondente. Todo o fluxo digital, incluindo notificações e a disponibilização da CNH Digital, é feito exclusivamente por meio do aplicativo oficial CNH do Brasil, gerido pela Senatran.

Homem é preso durante operação contra maus-tratos a animais em Cachoeiro

Publicado em 13/01/2026 às 10h41
Homem é preso em Cachoeiro por maus-tratos a cachorro
Cães eram mantidos em condições degradantes, sem qualquer tipo de alimentação disponível, água potável e em ambiente quente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de cometer maus-tratos a dois cães no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação da Polícia Civil na tarde de segunda-feira (12). Os animais eram mantidos em condições degradantes, segundo registro da Guarda Municipal, sem qualquer tipo de alimentação disponível, água potável e em ambiente quente.

Ainda conforme a Guarda Municipal, que prestou apoio à operação, o tutor dos cães não possuía sequer mantimentos em sua própria residência, nem condições de dar alimentação adequada aos cães.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Leandro Piquet, três alvos foram fiscalizados, duas notificações lavradas e o homem foi preso em flagrante. As ações de fiscalização aconteceram após denuncias à polícia. 

Os animais foram resgatados pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e encaminhados ao Setor de Bem Estar animal para cuidados veterinários e reabilitação. O homem foi encaminhado à delegacia e, além de preso em flagrante, recebeu uma multa de R$ 986,00 pela prática de maus-tratos aos animais.

Retorno em trecho da BR 101 na Serra será fechado para obras de duplicação

Publicado em 12/01/2026 às 18h31
Retorno no km 246,7 da BR 101, na Serra, será fechado para obras a partir de quarta-feira (14) até dia 12 de fevereiro
Retorno no km 246,7 da BR 101, na Serra, será fechado para obras a partir de quarta-feira (14) até dia 12 de fevereiro Crédito: Divulgação | Eco101

O retorno localizado no quilômetro 246,7 da BR 101, no município da Serra, nas proximidades do Posto Chapada Grande, será temporariamente fechado a partir desta quarta-feira (14). A Ecovias capixaba informou que a interdição segue até o dia 12 de fevereiro e ocorre para a construção do retorno oficial previsto no projeto de duplicação da rodovia, que será implantado no mesmo ponto.

Durante o período de obras, os motoristas que trafegam no sentido Norte da BR 101 que precisam retornar para o sentido Sul, deverão utilizar o retorno existente no quilômetro 242,6, nas proximidades da praça de pedágio. A concessionária orienta que os condutores se atentem à sinalização provisória instalada ao longo do trecho.

A intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247. O trecho total contempla cinco quilômetros de pista duplicada, sendo que três já estão liberados ao tráfego desde dezembro de 2025. A previsão é de que todo o segmento seja concluído ainda no primeiro trimestre deste ano, segundo a Ecovias.

Após chuvas e danos, Prefeitura de Cachoeiro autoriza obra emergencial

Publicado em 12/01/2026 às 18h19
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Foi autorizado pela prefeitura o início de obras emergenciais de proteção e estabilização de um talude localizado na rua Jerônimo Ribeiro, localizada no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). No local, um deslizamento ocorreu após fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro de 2026.

De acordo com a administração municipal, o objetivo da obra é garantir estabilidade e prevenir riscos. Já foram instalados tapumes na via para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a realização dos serviços.

Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES

Publicado em 12/01/2026 às 18h06
Carro da Prefeitura de Pancas e outro veículo se envolveram em acidente no município
Carro da Prefeitura de Pancas e outro veículo se envolveram em acidente no município na semana passada Crédito: Leitor/A Gazeta

O Secretário Municipal de Saúde de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foi exonerado do cargo após se envolver em um acidente de trânsito no último dia 9 de janeiro na ES 341, zona rural da cidade com o veículo oficial da pasta. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local a equipe conversou com um popular e com o motorista do outro veículo, que estava sendo guinchado. Os dois contaram que o automóvel da administração já tinha sido retirado e que o condutor fugido.

Em nota, a prefeitura informou que Vinicius de Moura Stange não faz mais parte dos quadros de servidores do poder executivo do município de Pancas e as condições de uso do veículo estão ainda sendo devidamente apuradas. A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12).

A reportagem tentou contato com o ex-secretário, mas até a publicação dessa matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para se manifestar.

Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Atualizado em 12/01/2026 às 18h33
A vítima foi encontrada ferida e o estabelecimento completamente revirado; os autores do crime ainda não foram identificados

Um homem de 58 anos e proprietário de um bar ficou ferido após ter o estabelecimento invadido na madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um corte na cabeça e ensanguentada. No local, também havia marcas de sangue na calçada e o interior do estabelecimento estava revirado.

A vítima relatou que fechou o bar por volta das 22h do dia anterior e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e sujo de sangue, percebendo depois que o bar havia sido invadido. Ele foi socorrido por um vizinho para o hospital da cidade, mas foi transferido para o hospital Silvio Avidos, em Colatina.

Em conversa com o repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ele disse que não se lembra do que aconteceu, mas ao ver as imagens de videomonitoramento reconheceu os suspeitos. Ainda segundo ele, o valor levado foi cerca de R$ 7 mil, que seriam utilizados para pagar as contas do bar. A Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Motociclista é detido na Praia do Canto com veículo de placa clonada

Publicado em 12/01/2026 às 17h16
Motociclista é preso na Praia do Canto com clonagem de veículo de MG
Motociclista é preso na Praia do Canto com clonagem de veículo de MG Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Um motociclista de 36 anos foi detido na Praia do Canto, em Vitória, no domingo (11), após ser flagrado com uma moto de placa clonada de um veículo de Abre Campos, em Minas Gerais. A Guarda Municipal afirmou que abordou o homem depois que ele passou pela Ponte Ayrton Senna e passou a ser monitorado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom), com apoio da Gerência de Inteligência.

Os agentes confirmaram a irregularidade durante a vistoria, e a moto foi recolhida e encaminhada a um pátio autorizado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cariacica. Já o condutor, que possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas, foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

Publicado em 12/01/2026 às 15h24
Vítima foi identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos; Suspeito de 25 anos foi levado à delegacia de Alegre
Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, foi encontrado morto com sinais de estrangulamento; delegacia de Alegre investiga o caso Crédito: Montagem A Gazeta | Polícia Civil / Arquivo pessoal

Um jovem foi morto após uma briga no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Samu/192 já havia a confirmação da morte da vítima, identificada como Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos. Testemunhas contaram que ouviram barulhos vindos de uma casa e acionaram o socorro após encontrar o rapaz caído no banheiro.

Um homem de 25 anos, que não teve nome divulgado, teria contado aos populares que foi agredido por Marlon com golpes na cabeça. Ele também teria sofrido uma tentativa de estrangulamento com um cinto e desmaiado. Quando acordou, encontrou a vítima desacordada com o cinto no pescoço e saiu para procurar por ajuda. O motivo da briga não foi informado. Como apresentava escoriações no pescoço, ele acabou encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Em seguida, ele e as demais testemunhas foram levados à Delegacia de Alegre.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Homem é morto a tiros e suspeitos fogem em motos em Cariacica

Publicado em 12/01/2026 às 14h52

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na noite de domingo (11), no bairro Santo André, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída no local, já sem sinais vitais. De acordo com relatos colhidos pelos militares, os autores do crime fugiram em duas motocicletas logo após os disparos. As circunstâncias do homicídio e a identidade dos suspeitos ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação, ninguém havia sido detido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

A corporação reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, disponível por telefone, site (www.disquedenuncia181.es.gov.br) e WhatsApp, no número (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

Jovem é assassinado a tiros no Morro do Quadro, em Vitória

Publicado em 12/01/2026 às 14h12
Jovem é morto a tiros no Morro do Quadro, em Vitória
Jovem é morto a tiros no Morro do Quadro, em Vitória Crédito: Roberto Pratti

Um jovem de aproximadamente 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (12), no Morro do Quadro, em Vitória. O crime ocorreu uma semana após um ataque na mesma região que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança de dois anos.

Moradores da área acreditam que a vítima era moradora do Morro do Cabral. O homicídio aconteceu em uma rua que divide os dois bairros, que vivem atualmente um cenário de disputa ligada ao tráfico de drogas.

Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com o ataque da semana passada.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Transcol: linha 536 passa a atender Terminal de Jardim América

Publicado em 12/01/2026 às 14h03

A linha 536 do Sistema Transcol (Terminal Campo Grande / Terminal Vila Velha) passou por algumas mudanças no último domingo (11). Agora, ela deixa de ser expressa e faz paradas ao longo da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, passando a atender o Terminal de Jardim América.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) destacou que as mudanças beneficiarão os usuários que utilizam o Terminal de Jardim América, que irão conseguir acessar a Avenida Leitão da Silva por meio da linha 536 do Transcol. A companhia ainda informou que a linha operava somente de forma expressa entre o Terminal de Campo Grande e a Rodoviária de Vitória, se tornando parador após o trecho. 

Buraco fura pneus de mais de 5 carros em rodovia em Piúma; veja vídeo

Publicado em 12/01/2026 às 13h51
Vídeo foi feito por motorista na ES 375 em Piúma na noite de domingo (11)

Um buraco na Rodovia Jorge Féres, ES 375, em PiúmaSul do Espírito Santo, causou transtornos na noite de domingo (11). Um vídeo gravado pelo motorista Bruno Silva mostra vários veículos parados no acostamento após pneus estourarem ao passarem pelo buraco na pista. Ele conta que dois pneus do seu carro estouraram no trecho danificado e, segundo ele, pelo menos outros dez já haviam passado pelo mesmo problema. Na gravação, é possível ver pelo menos sete automóveis parados.

A rodovia é uma das principais ligações entre Piúma e a BR 101 e registra grande fluxo de veículos, especialmente durante a alta temporada de verão. Procurado, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que realizou o reparo do buraco ainda na manhã desta segunda-feira (12), utilizando concreto, e que está avaliando o restante do trecho para verificar a necessidade de novas intervenções.