Após 8 dias interditada por deslizamento, Ponte de Ferro é liberada Cachoeiro
Após oito dias de interdição, o trânsito foi liberado na Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). O local estava interditado desde 5 de janeiro devido a um deslizamento causado pelas chuvas. A Defesa Civil Municipal aguardou a estiagem e secagem do solo para realizar os trabalhos de desobstrução e avaliar a estrutura da ponte, a fim de garantir a segurança na passagem de veículos e pedestres.
Outros trechos da cidade ainda seguem interditados, sendo uma via principal no bairro Nossa Senhora Aparecida (conhecido como “Corte Grande”) e a rua Amélio Ronquetti, no bairro Vila Rica. O trânsito flui em meia pista na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, onde a prefeitura anunciou o início de obras emergenciais na segunda-feira (12).
No município, 9 pessoas seguem desabrigadas e 15 desalojadas que estão em casas de amigos e familiares. Já alguns desabrigados recebem apoio da Prefeitura Municipal.
*Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul