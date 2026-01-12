Após chuvas e danos, Prefeitura de Cachoeiro autoriza obra emergencial

Foi autorizado pela prefeitura o início de obras emergenciais de proteção e estabilização de um talude localizado na rua Jerônimo Ribeiro, localizada no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). No local, um deslizamento ocorreu após fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro de 2026.