Após chuvas e danos, Prefeitura de Cachoeiro autoriza obra emergencial
Publicado em 12/01/2026 às 18h19
Foi autorizado pela prefeitura o início de obras emergenciais de proteção e estabilização de um talude localizado na rua Jerônimo Ribeiro, localizada no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). No local, um deslizamento ocorreu após fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro de 2026.
De acordo com a administração municipal, o objetivo da obra é garantir estabilidade e prevenir riscos. Já foram instalados tapumes na via para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a realização dos serviços.