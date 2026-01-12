A Gazeta - Agora

Após chuvas e danos, Prefeitura de Cachoeiro autoriza obra emergencial

Publicado em 12/01/2026 às 18h19
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento
Talude localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, vai passar por obras após deslizamento Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Foi autorizado pela prefeitura o início de obras emergenciais de proteção e estabilização de um talude localizado na rua Jerônimo Ribeiro, localizada no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). No local, um deslizamento ocorreu após fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro de 2026.

De acordo com a administração municipal, o objetivo da obra é garantir estabilidade e prevenir riscos. Já foram instalados tapumes na via para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a realização dos serviços.

