Ponte de Ferro segue interditada e sem prazo para liberação em Cachoeiro

A Ponte de Ferro, localizada na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue interditada após um deslizamento que derrubou árvores na via na segunda-feira (5). Após estiagem, a Defesa Civil Municipal avaliou o local nesta quarta-feira (7), mas concluiu que a umidade do solo ainda pode causar outra queda de sedimentos.