Ponte de Ferro segue interditada e sem prazo para liberação em Cachoeiro
Publicado em 07/01/2026 às 19h03
A Ponte de Ferro, localizada na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue interditada após um deslizamento que derrubou árvores na via na segunda-feira (5). Após estiagem, a Defesa Civil Municipal avaliou o local nesta quarta-feira (7), mas concluiu que a umidade do solo ainda pode causar outra queda de sedimentos.
Uma nova avaliação será realizada na quinta-feira (8) para checar se as equipes poderão realizar a desobstrução da via em segurança. Ainda não há prazo para liberação do trânsito no trecho.