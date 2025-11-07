Policial civil do ES investigado por tráfico de drogas é preso em operação

Foi preso um dos policiais civis afastados durante a Operação Turquia, na manhã desta sexta-feira (7). Ele era um dos alvos dos dois mandados de prisão temporária da ação, resultado de uma investigação que apura o desvio de drogas apreendidas pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) para traficantes da Ilha do Príncipe, em Vitória. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que atua no caso junto à Polícia Federal.