Podemos confirma candidatura de Wanderson Bueno à reeleição em Viana

Convenção oficializou chapa eleita no pleito de 2020, com atual prefeito e vice disputando a permanência nos cargos por mais quatro anos

Em convenção realizada na manhã deste sábado (3), o Podemos confirmou o atual prefeito de Viana , Wanderson Bueno, como candidato à reeleição no município, nas eleições deste ano.

O encontro partidário oficializou uma reedição da composição eleita no pleito de 2020. Wanderson irá disputar a permanência no cargo por mais quatro anos tendo Fábio Dias (MDB) seu atual vice na prefeitura, compondo a chapa majoritária.

Estão no apoio à candidatura de Wanderson os partidos PSB, PP, MDB, Republicanos e PRD.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta em 3 de julho deste ano, o mandatário garantiu ter o apoio do governador do Estado, de quem sua legenda é aliada.