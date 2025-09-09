PMs começam a entrar nas casas durante desocupação em Vila Esperança

Moradores chegaram a atear fogo em algumas casas na Vila Esperança Crédito: Fernando Madeira

Agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar (PM) começaram a entrar nos imóveis da ocupação Vila Esperança, em Vila Velha, para verificar se havia pessoas dentro das casas. A ação faz parte da reintegração de posse que acontece na manhã desta terça-feira (9). Alguns moradores atearam fogo em residências para impedir que fossem demolidas. Policiais militares — incluindo equipes da cavalaria — e da Guarda Municipal cercaram a região para cumprir a decisão judicial que determina a desocupação do terreno, alvo de disputa desde 2019.



A equipe de reportagem de A Gazeta acompanha a desocupação e apurou que pelo menos 12 oficiais de Justiça monitoram a operação no local. Apesar da tensão, nenhum confronto violento foi registrado. A líder comunitária Adriana Paranhos afirmou que muitos moradores estão desesperados diante da falta de alternativas habitacionais.

“Nossa comunidade não tem preparo para uma grande resistência, mas muitos moradores não querem sair de forma alguma”, disse. Segundo estimativas da Defensoria Pública do Estado, mais de 700 famílias vivem na ocupação. O governo do Estado e a prefeitura anunciaram, na semana passada, um aluguel social de até R$ 3,6 mil por família.