PM salva bebê recém-nascido que se engasgou com leite materno em Colatina

Uma mãe passou um susto com o bebê recém-nascido no início da tarde desta quarta-feira(15) no bairro Colatina Velha, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com o cabo Marllon, do 8º Batalhão da Polícia Militar, a mulher chegou à unidade pedindo socorro para o bebê que se engasgou logo após ser amamentado. O militar agiu rapidamente e realizou a manobra de Heimlich e a criança logo voltou a respirar. Mesmo estabilizado, o bebê foi levado ao Hospital São José, onde passou por um período de observação e recebeu alta em seguida.