PM salva bebê recém-nascido que se engasgou com leite materno em Colatina
Uma mãe passou um susto com o bebê recém-nascido no início da tarde desta quarta-feira(15) no bairro Colatina Velha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com o cabo Marllon, do 8º Batalhão da Polícia Militar, a mulher chegou à unidade pedindo socorro para o bebê que se engasgou logo após ser amamentado. O militar agiu rapidamente e realizou a manobra de Heimlich e a criança logo voltou a respirar. Mesmo estabilizado, o bebê foi levado ao Hospital São José, onde passou por um período de observação e recebeu alta em seguida.
“Foi uma situação complexa. Quando vi que a criança voltou a respirar, senti um grande alívio”, contou o cabo Marllon.