PM reage a tentativa de assalto em Cariacica e suspeito consegue fugir

Um policial militar que havia acabado de sair do plantão, na madrugada deste sábado (4), foi abordado e reagiu a uma tentativa de assalto na Rodovia do Contorno, altura de Mucuri, em Cariacica. O suspeito conseguiu fugir.
De acordo com a Polícia Militar, o agente seguia para casa em uma motocicleta quando um suspeito entrou na pista, mandando o militar parar. "Diante do iminente risco, o militar atirou e o suspeito se evadiu não sendo mais localizado", informou a corporação.
O agente pediu apoio e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. "O caso segue sob investigação e até o momento, nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181", disse a corporação.