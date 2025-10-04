PM encontra drogas, fuzil e até granada em casa abandonada em Vitória

Polícia apreendeu armas, drogas e granada durante ocorrência em bairro da Vitória neste sábado (4) Crédito: Divulgação PMES

Uma operação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) no Bairro da Penha, em Vitória, apreendeu drogas, munições e armas, incluindo pistolas, um fuzil e até uma granada, na tarde deste sábado (4). O material estava escondido no porão de uma casa abandonada, em uma das principais ruas do bairro.

A área foi isolada para que esquadrão antibombas detonasse a granada. O armamento e os equipamentos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) da Capital . Até o início da noite deste sábado, ninguém havia sido detido.

À TV Gazeta, a PMES informou que foram apreendidos: 633 projéteis, 27 carregadores, 2 pistolas, 1 fuzil, 12 coletes à prova de bala e 1 granada.

