PM da reserva morre em acidente na Rodovia do Sol em Guarapari

A arma de fogo que estava com a vítima foi recolhida pela equipe da PM que atendeu a ocorrência. O Samu/192 chegou a ser acionado, mas foi constatada a morte do militar no local do acidente. A perícia da Polícia Científica foi chamada para recolher o corpo, que foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.