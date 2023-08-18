PF prende jovem por armazenar pornografia infantil em Cariacica

Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (18), em Cariacica, por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil pela internet. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos quatro celulares, dois HDs e um pen drive na residência do investigado.

O suspeito foi autuado por prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei 8.069/90, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente (Ecriad), com pena prevista de um a quatro anos de reclusão e multa. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Repreensão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal.