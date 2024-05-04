Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Início de testes

Empresário capixaba investe R$ 16 milhões em fábrica de açaí na Itália

Grupo Lamoia, dono da Paletitas e Luigi, está iniciando os testes na sua nova fábrica de açaí na Europa; produção deve começar em junho

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 08:36

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 mai 2024 às 08:36
Empresário capixaba abre fábrica de açaí na Itália
Empresário capixaba abre fábrica de açaí na Itália Crédito: Divulgação
Depois de onze meses de obras e de um investimento de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), um empresário capixaba está prestes a começar a produção em sua fábrica de açaí orgânico na Itália. A nova unidade do Grupo Lamoia, que também comanda as marcas Paletitas, Luigi e Real Gelato, vai levar o Açaí Natuzon para o mercado internacional, com produção na cidade de Rovereto, região trentina italiana. 
O projeto de construção da fábrica na Itália foi divulgado por A Gazeta no ano passado e agora o empreendimento está em fase final de testes. A capacidade da planta, indústria 4.0 automatizada, é de produzir até 500 toneladas por mês. 
O mix produzido pela unidade italiana terá quatro produtos, a partir de matéria-prima orgânica de alta qualidade vinda do Brasil, com a menor concentração de açúcares do mercado, segundo Wanderson Lamoia, CEO do Grupo, que está na Itália acompanhando a finalização da fábrica.
A produção começa em cerca de um mês, após algumas liberações, semelhante a um alvará de produção e outro para comercialização, além de uma certificação do açaí orgânico. A decisão de levar a fábrica para a Itália foi para estar mais próximo do público-alvo.
"Trabalhar com 'made in Itália' nos dá força nas negociações e no livre comércio na Europa. Já participamos de várias feiras na Europa e já temos clientes de vários países interessados no nosso produto", detalha.  
O empresário conta que nos últimos dois anos, desde que começou o projeto da fábrica na Europa, divide seus meses entre o Espírito Santo e a Itália, ficando cerca de 15 dias em cada local. 
O empresário levou para a Itália um casal do Espírito Santo que já trabalhava no grupo e é especializado no assunto. Os outros trabalhadores são locais. 
" O projeto atenderá demandas da própria Itália e de países vizinhos, como a França, a Áustria, a Suíça e a Alemanha "
Wanderson Lamoia - CEO do grupo Lamoia

Veja Também

'Figital' e 'fast good': entenda tipos de negócios que vão crescer no ES

Reforma tributária: imposto menor deve beneficiar setor de serviços no ES

Ampliação de mercado internacional

“Nosso objetivo é oferecer um produto de qualidade e tipicamente brasileiro para além de nossas fronteiras. Além de atender toda a União Europeia, vamos investir no mercado asiático, com foco no Japão e países árabes”, reforça Wanderson.
Ele conta que a empresa investiu e conquistou certificações internacionais tanto para entrar no mercado americano quanto para atender as normas e exigências da União Europeia.
“Também participamos de várias feiras em lugares como a Philadelphia e a Califórnia, nos Estados Unidos, e no Chile, e já temos parcerias firmadas e encaminhadas para levar nosso acaí para os dois países”, afirma.

Expansão também no ES

O grupo também  está investindo R$ 8 milhões em três novas máquinas para aumentar a capacidade de produção na fábrica de Piúma para aumentar a capacidade de produção e também apresentar produtos diferenciados como um sanduíche de sorvete. 
Produção de açaí de fábrica capixaba na Itália
Produção de açaí de fábrica capixaba na Itália Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo itália Fábrica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados