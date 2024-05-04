Empresário capixaba investe R$ 16 milhões em fábrica de açaí na Itália

Empresário capixaba abre fábrica de açaí na Itália Crédito: Divulgação

Depois de onze meses de obras e de um investimento de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), um empresário capixaba está prestes a começar a produção em sua fábrica de açaí orgânico na Itália. A nova unidade do Grupo Lamoia, que também comanda as marcas Paletitas, Luigi e Real Gelato, vai levar o Açaí Natuzon para o mercado internacional, com produção na cidade de Rovereto, região trentina italiana.

O mix produzido pela unidade italiana terá quatro produtos, a partir de matéria-prima orgânica de alta qualidade vinda do Brasil, com a menor concentração de açúcares do mercado, segundo Wanderson Lamoia, CEO do Grupo, que está na Itália acompanhando a finalização da fábrica.

A produção começa em cerca de um mês, após algumas liberações, semelhante a um alvará de produção e outro para comercialização, além de uma certificação do açaí orgânico. A decisão de levar a fábrica para a Itália foi para estar mais próximo do público-alvo.

"Trabalhar com 'made in Itália' nos dá força nas negociações e no livre comércio na Europa. Já participamos de várias feiras na Europa e já temos clientes de vários países interessados no nosso produto", detalha.

O empresário conta que nos últimos dois anos, desde que começou o projeto da fábrica na Europa, divide seus meses entre o Espírito Santo e a Itália, ficando cerca de 15 dias em cada local.

O empresário levou para a Itália um casal do Espírito Santo que já trabalhava no grupo e é especializado no assunto. Os outros trabalhadores são locais.

" O projeto atenderá demandas da própria Itália e de países vizinhos, como a França, a Áustria, a Suíça e a Alemanha " Wanderson Lamoia - CEO do grupo Lamoia

Ampliação de mercado internacional

“Nosso objetivo é oferecer um produto de qualidade e tipicamente brasileiro para além de nossas fronteiras. Além de atender toda a União Europeia, vamos investir no mercado asiático, com foco no Japão e países árabes”, reforça Wanderson.

Ele conta que a empresa investiu e conquistou certificações internacionais tanto para entrar no mercado americano quanto para atender as normas e exigências da União Europeia.

“Também participamos de várias feiras em lugares como a Philadelphia e a Califórnia, nos Estados Unidos, e no Chile, e já temos parcerias firmadas e encaminhadas para levar nosso acaí para os dois países”, afirma.

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