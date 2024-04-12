Empresa do ES investe em máquinas para produzir sanduíche de sorvete

Grupo Lamoia investe em novas máquinas de sorvete Crédito: Divulgação

Em expansão no Espírito Santo e também buscando levar seus produtos para mais regiões do país, uma marca de sorvetes capixaba está investindo R$ 8 milhões em três novas máquinas para aumentar a capacidade de produção e também apresentar produtos diferenciados para o mercado, como um sanduíche de sorvete.

As novas máquinas do Grupo Lamoia — das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon — têm tecnologia de ponta e serão instaladas em Piúma , onde a marca já tem sede.

Um dos investimentos é uma máquina italiana especializada na produção de sanduíches de sorvete, um produto já popular na Europa e na América Latina, que chega como novidade no Brasil. O equipamento possui capacidade para produzir até seis mil produtos desse tipo por hora em diferentes formatos.

“Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Essas aquisições chegam para atender nossas diferentes marcas e torná-las ainda mais competitivas. Estamos crescendo em pontos de vendas e chegando em novas regiões, e esses investimentos só nos fortalecem”, afirma Wanderson Lamoia, presidente do grupo.

Os sanduíches de sorvete já começam a ser produzidos em maio e serão comercializados em diferentes formatos e sabores, para Paletitas e Luigi.

"Essa máquina tem um diferencial que é fazer sanduíches de inúmeras formas, podendo, por exemplo, adicionar uma borda crocante com gotas de chocolate. Ela proporciona mais do que um produto, mas uma experiência para o consumidor" Wanderson Lamoia - presidente do grupo

Outro investimento do Grupo Lamoia, que começa a operar neste semestre, é em uma nova máquina de picolés moldados, também de origem italiana.

Máquina que vai produzir sanduíche de sorvete em Piúma Crédito: Divulgação

O equipamento é o primeiro do Brasil a oferecer soluções inéditas, incluindo a capacidade de colocar até dois recheios de sabores diferentes nos picolés, recheio em pedaços com até seis milímetros e uma dupla cobertura, proporcionando uma experiência de sabor e textura.