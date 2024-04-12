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Novidades no mercado

Empresa do ES investe em máquinas para produzir sanduíche de sorvete

Grupo Lamoia, dono das marcas Paletitas, Luigi e Real, implanta três novas máquinas para aumentar a capacidade de produção e oferecer novos produtos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 abr 2024 às 16:55

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 16:55

Grupo Lamoia investe em novas máquinas de sorvete
Grupo Lamoia investe em novas máquinas de sorvete Crédito: Divulgação
Em expansão no Espírito Santo e também buscando levar seus produtos para mais regiões do país, uma marca de sorvetes capixaba está investindo R$ 8 milhões em três novas máquinas para aumentar a capacidade de produção e também apresentar produtos diferenciados para o mercado, como um sanduíche de sorvete.
As novas máquinas do Grupo Lamoia —  das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon — têm tecnologia de ponta e serão instaladas em Piúma, onde a marca já tem sede.
Um dos investimentos é uma máquina italiana especializada na produção de sanduíches de sorvete, um produto já popular na Europa e na América Latina, que chega como novidade no Brasil. O equipamento possui capacidade para produzir até seis mil produtos desse tipo por hora em diferentes formatos.

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“Estamos instalando em Piúma equipamentos de última geração que irão proporcionar avanços do grupo, do ponto de vista de inovação e de crescimento. Essas aquisições chegam para atender nossas diferentes marcas e torná-las ainda mais competitivas. Estamos crescendo em pontos de vendas e chegando em novas regiões, e esses investimentos só nos fortalecem”, afirma Wanderson Lamoia, presidente do grupo.
Os sanduíches de sorvete já começam a ser produzidos em maio e serão comercializados em diferentes formatos e sabores, para Paletitas e Luigi.
"Essa máquina tem um diferencial que é fazer sanduíches de inúmeras formas, podendo, por exemplo, adicionar uma borda crocante com gotas de chocolate. Ela proporciona mais do que um produto, mas uma experiência para o consumidor"
Wanderson Lamoia - presidente do grupo
Outro investimento do Grupo Lamoia, que começa a operar neste semestre, é em uma nova máquina de picolés moldados, também de origem italiana.
Máquina que vai produzir sanduíche de sorvete em Piúma
Máquina que vai produzir sanduíche de sorvete em Piúma Crédito: Divulgação
O equipamento é o primeiro do Brasil a oferecer soluções inéditas, incluindo a capacidade de colocar até dois recheios de sabores diferentes nos picolés, recheio em pedaços com até seis milímetros e uma dupla cobertura, proporcionando uma experiência de sabor e textura.
Além das duas novidades que chegam da Itália, o Grupo Lamoia está instalando uma nova máquina que produz sorvetes em camadas, oferecendo potes com até seis camadas horizontais. “Esta é uma proposta que será incorporada à linha premium da Real Gelato, mantendo o padrão sofisticado dos produtos da marca”.
No final do ano passado, a empresa anunciou o investimento em um fábrica de açaí orgânico na Itália, levando o produto que faz sucesso no Brasil para a Europa.

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