Empresa do ES vai abrir fábrica de açaí orgânico na Itália

E, para ampliar a participação no mercado na Europa, a empresa vai inaugurar no fim do ano uma fábrica na Itália. O espaço vai ficar na cidade de Rovereto, na Província de Trento, no Norte do país. Segundo o diretor Wanderson Lamoia, será a primeira indústria de açaí na terra do gelato. "O produto Natuzon foi pensado para exportação e estamos lançando no Brasil porque vem como um novo conceito para cuidar bem do corpo", detalha.