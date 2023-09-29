Empresa do ES vai abrir fábrica de açaí orgânico na Itália

Em expansão e apostando na diversificação dos produtos, uma marca de sorvetes capixaba vai quase triplicar o tamanho da fábrica no Estado e abrir até uma nova unidade produtora de açaí orgânico certificado na Itália.
Presente em 8 mil pontos de venda no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro com seus produtos, a Sorvetes Lamoia, que tem entre as marcas mais conhecidas a Paletitas e também a Luigi, vai inaugurar até o final do ano a expansão da sua fábrica em Piúma, no Sul do Espírito Santo. A área ocupada vai passar de 9 mil para 25 mil metros quadrados. Hoje, a empresa emprega 330 pessoas e, com a expansão, pretende gerar cerca de 500 empregos na região.
A empresa também investe no ramo do açaí, produzindo a mercadoria com certificação 100% orgânico para os Estados Unidos e União Europeia a partir da fruta que vem do Pará. O Natuzon, açaí que já é exportado pela empresa, está sendo lançado nesta semana para o mercado nacional na Acaps Trade Show.
E, para ampliar a participação no mercado na Europa, a empresa vai inaugurar no fim do ano uma fábrica na Itália. O espaço vai ficar na cidade de Rovereto, na Província de Trento, no Norte do país. Segundo o diretor Wanderson Lamoia, será a primeira indústria de açaí na terra do gelato. "O produto Natuzon foi pensado para exportação e estamos lançando no Brasil porque vem como um novo conceito para cuidar bem do corpo", detalha.
Investimento em gelato
Ao mesmo tempo que leva o açaí para a Itália, a marca também está investindo na produção do gelato, típico sorvete italiano com o lançamento da nova linha Real Gelato. O produto segue a tradicional receita italiana e os sorvetes serão vendidos em potes de 490ml e também numa opção tamanho família, de 900ml. Um diferencial do produto é ter camadas de recheio e cobertura de chocolate nos potes de 490ml.