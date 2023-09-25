De cafés especiais a açaí orgânico: as novidades da feira da Acaps

Um dos corredores da Acaps no último dia da edição de 2022 Crédito: Leandro Neves

Maior convenção e feira do varejo capixaba, a 35ª edição da Acaps Trade Show começa nesta terça-feira (26) apresentando várias novidades de empresas do Espírito Santo que, em breve, o consumidor vai encontrar no mercado. São cafés especiais, novas misturas para pães e farinhas para pizza, açaí 100% orgânico, linhas de sorvetes especiais e batatas congeladas, entre outros produtos.

O evento, que tem “Soluções e Experiências” como tema, será realizado no Pavilhão de Carapina, na Serra , e tem estimativa de gerar mais de R$ 600 milhões em negócios. São mais de 200 expositores e a programação é formada por 23 palestras, workshops, painéis e mesas-redondas. E a previsão é receber mais de 22 mil pessoas nos três dias de feira.

Nos estandes, os visitantes poderão conferir as últimas tendências e novidades em produtos e serviços para o varejo, que serão apresentados e comercializados por indústrias, distribuidoras e demais fornecedores de todo o Brasil. Confira algumas delas:

Cafés especiais: A Buaiz Alimentos lança a nova linha de cafés especiais Numero Um Sentidos, com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas. São três produtos que passam a compor o portfólio da marca.

A Buaiz Alimentos lança a nova linha de cafés especiais Numero Um Sentidos, com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas. São três produtos que passam a compor o portfólio da marca. Mistura para pão e farinha para pizza: A empresa também apresenta em seu estande na feira outras novidades: uma mistura para pão caseiro e dois lançamentos de farinha para pizza, sendo uma delas voltada para produtos de fermentação natural. A marca apresenta ainda a collab com a Le Chocolatier, um bolo de cenoura com recheio e cobertura de chocolate.

A empresa também apresenta em seu estande na feira outras novidades: uma mistura para pão caseiro e dois lançamentos de farinha para pizza, sendo uma delas voltada para produtos de fermentação natural. A marca apresenta ainda a collab com a Le Chocolatier, um bolo de cenoura com recheio e cobertura de chocolate. Açaí orgânico: A Paletitas lança uma nova linha de açaí tipo exportação com ingredientes 100% orgânicos. A Natuzon já tem certificação orgânica para o Brasil, Estados Unidos e União Europeia, e começa a ser comercializado pela empresa para o mercado local.

A Paletitas lança uma nova linha de açaí tipo exportação com ingredientes 100% orgânicos. A Natuzon já tem certificação orgânica para o Brasil, Estados Unidos e União Europeia, e começa a ser comercializado pela empresa para o mercado local. Nova linha de sorvete especial: Outro lançamento da Paletitas é uma nova linha de sorvetes especiais em dois tamanhos de potes e no palito. A Real Gelato segue a tradicional receita italiana e os sorvetes serão vendidos em potes de 490 ml e também numa opção tamanho família, de 900ml. Um diferencial do produto é ter camadas de recheio e cobertura de chocolate nos potes de 490 ml.

Outro lançamento da Paletitas é uma nova linha de sorvetes especiais em dois tamanhos de potes e no palito. A Real Gelato segue a tradicional receita italiana e os sorvetes serão vendidos em potes de 490 ml e também numa opção tamanho família, de 900ml. Um diferencial do produto é ter camadas de recheio e cobertura de chocolate nos potes de 490 ml. Nova linha de laticínios: A Selita vai apresentar na feira oito lançamentos: creme de ricota, tradicional e light, creme de queijo frescal, queijo coalho em palitos, selitinho zero açúcar, iogurte em garrafa de 850 mil de coco integral e desnatado e bebida láctea fermentada de morango em sacola 1 litro.

A Selita vai apresentar na feira oito lançamentos: creme de ricota, tradicional e light, creme de queijo frescal, queijo coalho em palitos, selitinho zero açúcar, iogurte em garrafa de 850 mil de coco integral e desnatado e bebida láctea fermentada de morango em sacola 1 litro. Novas batatas congeladas: A Bem Brasil lança novos produtos da linha de batatas congeladas. Uma delas é a Hash Brown, uma batata ralada temperada, pré-frita e congelada, dadinhos de batata com queijo.

O diretor da Paletitas, Wanderson Lamoia, destaca que, com o lançamento dos gelatos, o objetivo é levar o mesmo produto da gelateria na Praia do Canto para supermercados e outros pontos de venda. Já o açaí 100% orgânico tem como destaque apresentar ao mercado local o produto exportação. "Vamos comercializar aqui e já estamos montando uma fábrica de açaí na Itália", conta.

Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, afirma que, durante a feira, chefs de cozinha vão dar aulas com sugestão de receitas com os novos produtos. “Nossos lançamentos acompanham as tendências de mercado e buscam atender a expectativa do consumidor, que busca novidades que facilitem o dia a dia e, ao mesmo tempo, preservem qualidade e sabor à mesa. Nossa expectativa é que a mistura para pão caseiro e nossas farinhas de trigo para pizza sejam bem recebidas e sucesso de vendas”, pontua Eduarda.

Abertura da feira

A solenidade de abertura, com o tradicional desenlace da fita inaugural do evento, será realizada na terça (26), às 14 horas, com presença de empresários, autoridades e convidados. Em seguida, acontece a palestra inaugural “A inovação como forma de alavancar a sua empresa”, ministrada pela empreendedora, investidora e educadora Camila Farani, sócia-fundadora da butique G2 Capital e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina.

As palestras, painéis, mesas-redondas e workshops vão acontecer em dois auditórios: Master, voltado para as principais discussões, e Ciclo do Conhecimento, que apresentará assuntos técnicos para o aprimoramento das empresas e profissionais de supermercados, padarias, bares, restaurantes, hotéis e outros segmentos.

O presidente da Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), Fábio Dalvi, ressalta que a Acaps Trade Show é aguardada durante todo o ano e que se tornou uma feira consolidada e respeitada pelo mercado. “O evento ratifica toda a importância do setor supermercadista que, com o passar dos anos, tem se tornado cada vez mais produtivo, competitivo e desenvolvido. Hoje, geramos mais de 55 mil empregos diretos e 110 mil indiretos”, ressalta.

Evento só para mulheres

No dia 28 de setembro, a Acaps Trade Show terá uma ação exclusiva para as mulheres. O “Elas na Acaps” acontece às 18 horas, no auditório Master, e será um encontro informativo e inspirador.

O painel “Liderança Feminina: o protagonismo da mulher nos negócios e na sociedade” será moderado pela comentarista na Rádio CBN Vitória, head de negócios e mentora de líderes, Andrea Salsa. Participam como convidadas Luciana Andrade, procuradora geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo; e Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos.

Já a palestra “Vida em equilíbrio – A importância da organização para a saúde e para o bem-estar” terá à frente a personal organizer e primeira-dama da Acaps, Flávia Nolasco Dalvi. Fechando o evento, a assistente social da Afecc (Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer), Bianca Beraldi Xavier, fará uma apresentação sobre a Campanha Outubro Rosa, movimento mundial focado na prevenção do câncer de mama e do colo do útero.