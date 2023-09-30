Pesquisa vai conhecer o deslocamento de morador de Vitória

Serão pesquisados cerca de 1.500 domicílios escolhidos e distribuídos em todas as regiões administrativas da Capital, sorteados de forma aleatória, mas seguindo modelos estatísticos. Os moradores serão questionados sobre idade, gênero, escolaridade e ocupação. Vão responder ainda sobre os deslocamentos, a origem, o destino, o modal utilizado, horário de chegada e partida e a motivação da viagem.