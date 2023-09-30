Pesquisa vai conhecer o deslocamento de morador de Vitória

Vitória fará uma pesquisa com moradores para conhecer os deslocamentos e entender o modelo de transporte usado pela população. A ideia da prefeitura é aplicar melhor os investimentos em mobilidade urbana.
Serão pesquisados cerca de 1.500 domicílios escolhidos e distribuídos em todas as regiões administrativas da Capital, sorteados de forma aleatória, mas seguindo modelos estatísticos. Os moradores serão questionados sobre idade, gênero, escolaridade e ocupação. Vão responder ainda sobre os deslocamentos, a origem, o destino, o modal utilizado, horário de chegada e partida e a motivação da viagem.
Em paralelo, nos últimos dias, a prefeitura tem medido a velocidade dos principais corredores da cidade para avaliar a fluidez do trânsito nos períodos das manhã, tarde e noite.