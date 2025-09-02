Pescadores se surpreendem com arraia pintadinha na baía de Vitória

Pescadores se surpreenderam ao flagrar uma arraia "pintadinha" na baía de Vitória no último domingo (31). O vídeo (veja acima) feito por Wendelles Gomes Dias, que contou ter visto o animal mariscando bem perto das pedras, em frente à Curva do Saldanha. “A gente já tinha visto algumas dessas pulando pertinho das Cinco Pontes, mas nunca dava tempo de registrar. Dessa vez conseguimos filmar bem”, disse.

De acordo com a bióloga Natália Alves, trata-se de uma raia-chita (Aetobatus narinari), espécie comum em estuários e baías. Ela explicou que o animal pode ser avistado em diferentes períodos do ano e não tem sazonalidade específica. “É uma ocorrência comum, principalmente para quem costuma pescar na região de Vitória”, afirmou.