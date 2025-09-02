A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Pescadores se surpreendem com arraia pintadinha na baía de Vitória

Publicado em 02/09/2025 às 19h14
Animal da espécie raia-chita foi visto próximo à Curva do Saldanha e registrado em vídeo no último domingo (31).

Pescadores se surpreenderam ao flagrar uma arraia "pintadinha" na baía de Vitória no último domingo (31). O vídeo (veja acima) feito por Wendelles Gomes Dias, que contou ter visto o animal mariscando bem perto das pedras, em frente à Curva do Saldanha. “A gente já tinha visto algumas dessas pulando pertinho das Cinco Pontes, mas nunca dava tempo de registrar. Dessa vez conseguimos filmar bem”, disse.

De acordo com a bióloga Natália Alves, trata-se de uma raia-chita (Aetobatus narinari), espécie comum em estuários e baías. Ela explicou que o animal pode ser avistado em diferentes períodos do ano e não tem sazonalidade específica. “É uma ocorrência comum, principalmente para quem costuma pescar na região de Vitória”, afirmou.

Recentemente, em março deste ano, uma "prima" também chamou a atenção no mar da Capital. Uma arraia albina se destacou em meio a um cardume que nadava na região da Ilha do Frade. A cena foi registrada por um drone e viralizou com o registro incomum.

 

Publicidade