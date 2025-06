Paralisação no Transcol dispara preços de carros de app na Grande Vitória

Devido à paralisação dos coletivos do Sistema Transcol na manhã desta terça-feira (10), quem solicitou um carro de aplicativo como alternativa se deparou com preços bem mais altos que o normal.A reportagem da TV Gazeta foi até a Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, e conversou com passageiros que estavam em pontos de ônibus.>