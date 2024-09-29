Pai com filha no carro é alvo de tiros, tenta fugir, mas morre na rua em Anchieta

No carro com uma criança e um amigo, um homem foi alvo de tiros, tentou fugir a pé, mas acabou morrendo no meio da rua, no bairro Praia de Parati, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (28). O nome dos envolvidos não foram revelados pelas autoridades.

De acordo com informações da PM, a menina era filha da vítima e estava na cadeirinha do veículo quando um suspeito chegou atirando. Vários disparos acertaram a vítima e o carro.

Quando a Polícia Militar chegou ao local encontrou a vítima já caída no chão e sendo socorrida por quem passava no local. Logo em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas o homem morreu dentro da ambulância.

Durante as diligências, constatou-se que o amigo da vítima havia recebido uma arma de fogo no momento dos disparos. Como o homem omitiu essa informação, foi questionado sobre o armamento e precisou levar a equipe da polícia até o local onde havia escondido o item. Ele não informou as autoridades sobre a autoria dos disparos que causou o homicídio.

Conduzido a delegacia, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).