Ossada é encontrada em área de mata em Itapemirim

A ossada encontrada na área de mata foi levada ao SML de Cachoeiro

Após a verificação, a Polícia Científica foi acionada para recolher a ossada e a encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

O prazo, segundo a Polícia Civil, para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).