Ossada é encontrada em área de mata em Itapemirim

Uma ossada humana foi localizada por volta das 6h desta terça-feira (9), na localidade do Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa passou por uma área de mata do local e acionou os militares. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o encontro de cadáver.
Após a verificação, a Polícia Científica foi acionada para recolher a ossada e a encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.
O prazo, segundo a Polícia Civil, para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).