Rodovias federais

Operação recupera 41 veículos e prende 19 pessoas no ES e na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que recuperou 41 veículos e prendeu 19 pessoas durante uma ação concluída nesta sexta-feira (11) entre as cidades de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e Eunápolis, no Sul da Bahia. Iniciada no dia 1° de julho, a Operação Duplicatus teve como objetivo combater fraudes, roubo, furto e adulteração de veículos em rodovias federais.