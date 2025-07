Chutes e empurrões

Motorista de app é detido após agredir fiscal da prefeitura no Aeroporto de Vitória

Um motorista de aplicativo de 26 anos foi detido pela Guarda Municipal da Capital após agredir um fiscal da prefeitura durante uma ação na madrugada desta sexta-feira (11), na área externa do Aeroporto de Vitória .

Segundo os agentes, o jovem foi flagrado oferecendo corridas a passageiros no desembarque — prática proibida pela legislação municipal. Ao perceber que seria abordado, ele tentou fugir e agrediu um dos fiscais com empurrões e chutes. A Guarda foi acionada e precisou contê-lo no local.