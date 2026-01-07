Operação Luxúria: suspeitos são indiciados por outro caso no ES

Três pessoas foram indiciadas por extorsão virtual em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as investigações concluídas na segunda-feira (5) indicaram que os suspeitos são duas mulheres e um homem, os mesmos investigados pela Operação Luxúria.

Por meio de um site de conteúdo sexual, os criminosos usavam um perfil falso de uma mulher e interagiam com as vítimas. A abordagem funcionava como isca para conseguir informações pessoais e fotos que, depois, seriam usadas para ameaças de exposição na internet e para familiares. Para impedir a divulgação dos dados, as vítimas deviam pagar quantias significativas em dinheiro para o grupo criminoso.