Operação Átria: polícia prende 5 agressores de mulher por dia no ES

Uma força-tarefa que reuniu diferentes forças de segurança do Espírito Santo prendeu 167 homens autores de violência contra mulheres — cinco prisões por dia, em média, desde o início da Operação Átria, no dia 1º de março. Do total de detenções, 146 foram em flagrante e outras 21 por cumprimento de mandado de prisão preventiva.
A Operação Átria foi deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e teve como objetivo combater a violência contra a mulher. A ação alcançou todo o Espírito Santo, com foco na região do Caparaó. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo recolhidas três armas de fogo, 19 munições e 14 armas brancas (objetos cortantes). Durante a ação foram apuradas 248 denúncias oriundas do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher).
Foram realizadas ainda ações itinerantes om a Delegacia Móvel em seis municípios : Irupi, Ibatiba, Brejetuba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire, além da intensificação das fiscalizações de medidas protetivas e 723 visitas tranquilizadoras.