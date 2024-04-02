Operação Átria: polícia prende 5 agressores de mulher por dia no ES

A Operação Átria foi deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e teve como objetivo combater a violência contra a mulher. A ação alcançou todo o Espírito Santo, com foco na região do Caparaó. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo recolhidas três armas de fogo, 19 munições e 14 armas brancas (objetos cortantes). Durante a ação foram apuradas 248 denúncias oriundas do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher).