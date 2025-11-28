Obra na Lindenberg gera congestionamento gigante em Vila Velha
As obras na Avenida Carlos Lindenberg, para a construção do Corredor Viário, geraram um congestionamento gigante desde o iníciio da manhã para os motoristas que circulam pela via. O congestionamento começa logo após a descida da Segunda Ponte, na altura da Rua Lacedópolis, e se estende até a região do mercado Minipreço, altura de Jardim Marilândia.
Alguns acessos à rodovia também registram retenção. As vias alternativas — Avenida João Francisco Gonçalves e Rua Felicidade Siqueira, que dão acesso à Lindenberg — enfrentam igualmente lentidão.
De acordo com os aplicativos de navegação, o atraso médio no trajeto é de 16 minutos. Procurada, a Guarda Municipal de Vila Velha ainda não respondeu aos nossos contatos. Esta matéria será atualizada assim que houver retorno.