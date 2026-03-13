Obra atinge rede de água e afeta abastecimento em quase 50 bairros na Serra
Uma obra da Prefeitura da Serra atingiu a rede de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e prejudicou o abastecimento no município, nesta sexta-feira (13). Conforme a informação divulgada pela autarquia, 46 bairros foram afetados. Por causa da situação, a Cesan orienta a população a economizar água e praticar reuso até a normalização do sistema.
As dicas, de acordo com a empresa, são para evitar a falta de água nos imóveis dos moradores de locais atingidos. Técnicos já atuam no reparo. Quem vive nos bairros pode solicitar mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 115 e WhatsApp 27 3422 0115. Confira abaixo quais localidades estão prejudicadas:
- Alterosas
- Andre Carloni
- Balneario Carapebus
- Barcelona
- Bicanga
- Boa Vista II
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Civit II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Bairro de Fátima
- Diamantina
- Eurico Sales
- Guaraciaba
- Helio Ferraz
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- José de Anchieta II
- José de Anchieta III
- Lagoa de Carapebus
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Morada Laranjeiras
- Nova Zelândia
- Novo Horizonte
- Parque Residencial Laranjeiras
- Planalto de Carapina
- Praia de Carapebus
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Geraldo
- Solar de Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
Em nota, a Secretaria de Obras da Serra (Seob) da Prefeitura da Serra informou que, durante a execução de uma obra de drenagem no bairro Colina de Laranjeiras, uma rede de abastecimento de água foi atingida.
"A equipe técnica executava o serviço com base nas plantas e nos mapeamentos disponibilizados pela concessionária. No entanto, a rede estava em local divergente do indicado nos documentos apresentados. Por se tratar de uma estrutura sob responsabilidade da concessionária, os reparos na rede e o restabelecimento do abastecimento são conduzidos pela Cesan, conforme seus protocolos operacionais", explicou a pasta.