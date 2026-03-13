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Obra atinge rede de água e afeta abastecimento em quase 50 bairros na Serra

Atualizado em 13/03/2026 às 17h50

Uma obra da Prefeitura da Serra atingiu a rede de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e prejudicou o abastecimento no município, nesta sexta-feira (13). Conforme a informação divulgada pela autarquia, 46 bairros foram afetados. Por causa da situação, a Cesan orienta a população a economizar água e praticar reuso até a normalização do sistema.

As dicas, de acordo com a empresa, são para evitar a falta de água nos imóveis dos moradores de locais atingidos. Técnicos já atuam no reparo. Quem vive nos bairros pode solicitar mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 115 e WhatsApp 27 3422 0115. Confira abaixo quais localidades estão prejudicadas: 

  • Alterosas
  • Andre Carloni
  • Balneario Carapebus
  • Barcelona
  • Bicanga
  • Boa Vista II
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Civit II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Bairro de Fátima
  • Diamantina
  • Eurico Sales
  • Guaraciaba
  • Helio Ferraz
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta
  • José de Anchieta II
  • José de Anchieta III
  • Lagoa de Carapebus
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Zelândia
  • Novo Horizonte
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Planalto de Carapina
  • Praia de Carapebus
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Geraldo
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso

Em nota, a Secretaria de Obras da Serra (Seob) da Prefeitura da Serra informou que, durante a execução de uma obra de drenagem no bairro Colina de Laranjeiras, uma rede de abastecimento de água foi atingida.

"A equipe técnica executava o serviço com base nas plantas e nos mapeamentos disponibilizados pela concessionária. No entanto, a rede estava em local divergente do indicado nos documentos apresentados. Por se tratar de uma estrutura sob responsabilidade da concessionária, os reparos na rede e o restabelecimento do abastecimento são conduzidos pela Cesan, conforme seus protocolos operacionais", explicou a pasta.

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