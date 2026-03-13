Obra atinge rede de água e afeta abastecimento em quase 50 bairros na Serra

Uma obra da Prefeitura da Serra atingiu a rede de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e prejudicou o abastecimento no município, nesta sexta-feira (13). Conforme a informação divulgada pela autarquia, 46 bairros foram afetados. Por causa da situação, a Cesan orienta a população a economizar água e praticar reuso até a normalização do sistema.

As dicas, de acordo com a empresa, são para evitar a falta de água nos imóveis dos moradores de locais atingidos. Técnicos já atuam no reparo. Quem vive nos bairros pode solicitar mais informações ou tirar dúvidas pelo telefone 115 e WhatsApp 27 3422 0115. Confira abaixo quais localidades estão prejudicadas:

Alterosas

Andre Carloni

Balneario Carapebus

Barcelona

Bicanga

Boa Vista II

Camará

Cantinho do Céu

Carapina Grande

Central Carapina

Chácara Parreiral

Cidade Continental

Civit II

Colina Laranjeiras

Conjunto Carapina I

Bairro de Fátima

Diamantina

Eurico Sales

Guaraciaba

Helio Ferraz

Jardim Carapina

Jardim Limoeiro

Jardim Tropical

José de Anchieta

José de Anchieta II

José de Anchieta III

Lagoa de Carapebus

Laranjeiras Velha

Manguinhos

Manoel Plaza

Morada Laranjeiras

Nova Zelândia

Novo Horizonte

Parque Residencial Laranjeiras

Planalto de Carapina

Praia de Carapebus

Residencial Vista do Mestre

Rosário de Fátima

Santa Luzia

São Diogo I

São Diogo II

São Geraldo

Solar de Anchieta

Taquara I

Taquara II

Valparaíso

Em nota, a Secretaria de Obras da Serra (Seob) da Prefeitura da Serra informou que, durante a execução de uma obra de drenagem no bairro Colina de Laranjeiras, uma rede de abastecimento de água foi atingida.