Mulher tem casa invadida e é agredida por ex-companheiro em Anchieta

Vítima correu até a base da Guarda Municipal para pedir ajuda Crédito: Reprodução| Google Street View

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro de casa, em Anchieta, na última sexta-feira (17). Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 25 anos invadiu a residência da vítima, que estava sozinha, e exigiu o reembolso de uma quantia em dinheiro que teria sido depositada anteriormente.

Ela explicou que não conseguiria fazer a transferência no momento, pois o aplicativo bancário estava com falhas. Diante da resposta, o agressor passou a atacá-la com socos e golpes com uma bolsa, além de rasgar a blusa dela e arrastá-la pelo cômodo. Para tentar escapar, a vítima arremessou o celular do suspeito e correu até a base da Guarda Municipal para pedir ajuda. Segundo a vítima, ele teria descumprido uma medida protetiva.

Equipes de patrulha iniciaram buscas imediatamente e localizaram o homem em uma praça próxima, no bairro Castelhanos. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele diversos pertences da mulher, como bolsa, dinheiro, cartões, celular e documentos. Todo o material foi recuperado e devolvido à vítima.

O suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por injúria majorada e lesão corporal contra mulher, com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Ela sofreu escoriações leves e foi levada ao Pronto Atendimento de Anchieta, onde recebeu atendimento médico.