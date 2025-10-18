Homem é morto a tiros dentro de bar em São Gabriel da Palha
Um homem foi morto a tiros dentro de um bar na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de sábado (18). A Polícia Militar informou que, quando chegou ao local, o estabelecimento estava fechado, sem testemunhas, e que a vítima estava caída próxima ao balcão. Apesar disso, nas mesas da área externa foram encontrados alimentos recém-abertos, refrigerantes e cervejas ainda gelados, carregadores de celular, além de calçados infantis e adultos esquecidos, indicando que havia diversas pessoas ali no momento do crime. A identidade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML). Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita e anônima, disponível em todos os municípios do Estado.