Mulher se envolve em acidente de carro após filha passar mal no ES

Uma mulher de 45 anos ficou ferida ao se envolver em um acidente de trânsito após a filha dela passar mal dentro do veículo, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). A colisão ocorreu na ES 490, na altura da localidade de Córrego do Ouro.

A motorista contou à Polícia Militar que a filha — sentada no banco do carona — começou a ter uma crise de convulsão, e, ao tentar socorrê-la perdeu o controle da direção. O motorista do outro veículo atingido não se feriu.