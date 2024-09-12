Mulher morre em acidente após carro capotar em rodovia de Mimoso do Sul

O acidente aconteceu na altura da localidade de Santa Marta. A vítima, segundo a PM, perdeu o controle da direção e capotou para fora da pista. Tatiana foi encontrada presa às ferragens do Fiat Uno.

O veículo estava com licenciamento vencido e, segundo a Polícia Militar, será removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran|ES). A Polícia Militar e a Polícia Científica informou que a ocorrência está em andamento.