Mulher mata companheiro a machadadas enquanto ele dormia em Pancas

Um homem foi morto a machadadas pela companheira dentro de casa em São Pedro do Pancas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de sábado (7). O crime ocorreu quando a vítima estava dormindo. A mulher de 56 anos se apresentou à Polícia Militar e confessou o assassinato, alegando que estava sendo maltratada pelo homem. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuada em flagrante por homicídio e depois encaminhada ao sistema prisional. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.