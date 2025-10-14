Mulher é vítima de importunação sexual dentro de ônibus em Vitória

Uma passageira foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do sistema Transcol, em Vitória, na Capital do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (13). Ela alertou o motorista sobre o crime e o condutor do coletivo que fazia a linha Serra x Terminal de Campo Grande parou o veículo na Avenida Nossa Senhora da Penha, assim que viu uma equipe da Guarda Municipal.