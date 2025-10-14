Mulher é vítima de importunação sexual dentro de ônibus em Vitória
Publicado em 14/10/2025 às 12h54
Uma passageira foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do sistema Transcol, em Vitória, na Capital do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (13). Ela alertou o motorista sobre o crime e o condutor do coletivo que fazia a linha Serra x Terminal de Campo Grande parou o veículo na Avenida Nossa Senhora da Penha, assim que viu uma equipe da Guarda Municipal.
A vítima contou aos agentes que o suspeito passou as mãos em parte do corpo dela. O homem de 46 anos foi levado à delegacia e preso após ser autuado em flagrante por importunação sexual. O nome dele não foi divulgado.