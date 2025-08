Em Santa Maria de Jetibá

Mulher é socorrida de helicóptero após se queimar com óleo de cozinha no ES

Uma mulher de 61 anos precisou ser resgatada de helicóptero após se queimar com óleo de fritura na manhã deste domingo (3) em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Em estado grave, a vítima precisou ser levada ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, referência estadual no tratamento de pessoas com queimaduras.