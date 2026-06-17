Mulher é resgatada pelos bombeiros após se ferir em trilha na Pedra Azul

Uma mulher com suspeita de torção no pé foi resgatada em uma trilha do no Parque Estadual da Pedra Azul, em Aracê, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, por uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (16).





Funcionários do ponto turístico informaram que a vítima não conseguia caminhar e necessitava de apoio para deixar o local, em uma área de difícil acesso.





Os bombeiros contam que realizaram a imobilização do membro lesionado com o uso de uma tala e transportaram a mulher de maca até a viatura. Após o resgate, a mulher foi encaminhada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para avaliação e atendimento médico especializado. O estado de saúde não foi informado.