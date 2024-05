Mulher é presa por tentar matar idoso com ajuda do padrasto em Vila Valério

Cerca de um mês após seu padrasto ser preso, mulher foi presa pela Polícia Civil; os dois teriam tentado matar um idoso a marretadas e facadas devido a uma suposta traição

Uma mulher de 32 anos, suspeita de tentar matar um idoso de 61 anos, foi presa durante uma operação da Polícia Civil na noite de segunda-feira (27), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na comunidade de Córrego da Fruta, na zona rural do município, no dia 26 de março deste ano. Segundo a corporação, as investigações apontam que ela teve a ajuda do padrasto, um homem de 51 anos. Os nomes dos dois não foram divulgados.