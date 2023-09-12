Mulher é presa após atear fogo no marido durante briga em Ponto Belo

Após crime, mulher foi conduzida à 17 Delegacia Regional de Nova Venécia, Crédito: Pixabay

Uma mulher de 60 anos foi presa, na madrugada da última segunda-feira (11), após atear fogo no marido em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu durante uma briga entre o casal. O nome da suspeita não foi divulgado, nem o estado de saúde da vítima.

Procurada pela reportagem, a PM informou que a corporação foi acionada para ir até o local do crime por uma pessoa que mora próximo à residência do casal. Aos militares, o vizinho relatou que o homem entrou na casa dele, sem roupas, pedindo socorro e dizendo que a mulher teria jogado álcool no corpo dele e, logo após, ateado fogo.

Os militares encontraram a mulher em casa e ela negou o crime. Aos policiais, a suspeita disse que, após retornar de um forró com o companheiro, eles discutiram e ela teria ateado fogo na casa, e o marido teria se jogado no fogo. A vítima, por sua vez, relatou que após a briga teria ido dormir, momento em que a mulher teria jogado álcool no corpo dele e colocado fogo com um isqueiro.