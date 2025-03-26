Mulher é morta brutalmente e homem confessa crime à polícia em Baixo Guandu

Josiely Ferreira Rosa, de 27 anos, e o suspeito, José Henrique da Silva, de 28 Crédito: Montagem/A Gazeta

Uma mulher de 27 anos, identificada como Josiely Ferreira Rosa, foi assassinada a golpes de facão e barra de ferro na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Rosário I, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo

Viaturas da PM, Polícia Civill e o Samu foram ao local do crime em Baixo Guandu Crédito: Leitor/A Gazeta

O suspeito é um homem de 28 anos, identificado como José Henrique da Silva, que se apresentou à Polícia Militar com a roupa suja de sangue, e apresentando sinais de embriaguez. Ele confessou o crime, afirmando a matou durante uma discussão.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram a vítima caída no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada e confirmou a morte da mulher. De acordo com a PM, um facão quebrado e um pedaço de cano de ferro foram apreendidos. O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A Polícia Civil informou que José Henrique da Silva foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.