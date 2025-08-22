MPES apura caso de bebê que teve o pé queimado em hospital no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível e da Infância e Juventude da Serra, instaurou, nesta sexta-feira (22), procedimento para apurar as circunstâncias da queimadura sofrida por José, bebê recém-nascido , no Hospital Estadual Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra . Ainda conforme o órgão estadual, a Promotoria encaminhou ofício à Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense (AEBES), entidade gestora da unidade hospitalar.

"O MPES requer informações sobre a instauração de sindicância interna, as medidas adotadas para minimizar os danos e os encaminhamentos previstos após o incidente. A apuração busca esclarecer os fatos e eventuais responsabilidades. Também foram enviadas comunicações ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), para que as entidades avaliem possíveis falhas de conduta de profissionais de saúde e adotem, se cabível, as sanções pertinentes no âmbito de suas atribuições", frisou o MPES.