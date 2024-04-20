Motorista perde controle de carro e bate em poste na Avenida Beira-Mar

Carro bateu em poste na Avenida Beira-Mar Crédito: Divulgação

Após perder o controle do veículo em uma curva, o motorista de um Hyundai HB20 vermelho bateu em um poste na Avenida Beira-Mar, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória. O acidente ocorreu por volta das 9 horas deste sábado (20) no sentido Centro - Bento Ferreira.

Segundo a Guarda Municipal, o motorista do veículo estava sozinho no carro. De acordo com informações do repórter da TV Gazeta Caíque Verli, devido ao acidente, o trânsito na Beira-Mar ficou parcialmente interditado por quase duas horas.

Apesar do impacto, o motorista só teve ferimentos leves na mão. E não precisou de atendimento médico. O acidente provocou um vazamento de óleo na pista depois da batida e a Guarda Municipal precisou jogar pó de serra na avenida para evitar novos acidentes.