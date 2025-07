Acidente

Motorista fica preso às ferragens após colisão com carreta na BR 262

Publicado em 20/07/2025 às 19h20

Um motorista ficou preso às ferragens após uma colisão entre um carro e uma carreta, no fim da noite deste sábado (19), na BR 262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O nome do motorista não foi divulgado.

Estado em que ficou o carro após o acidente na noite de sábado (19) em Marechal Floriano Crédito: Leitor | A Gazeta

A PRF informou que o condutor do Gol seguia em direção a Venda Nova do Imigrante quando invadiu a contramão e atingiu a carreta que vinha no sentido contrário, em direção a Vitória. Com o impacto, o carro saiu da pista. A corporação afirmou ainda que o motorista da carreta não se feriu.

Segundo os bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez e precisou ser retirada com o uso de equipamento hidráulico. A equipe cortou a coluna lateral do carro para ampliar o acesso até o motorista, que estava preso dentro do veículo. Após o resgate, ele foi levado para um hospital de Domingos Martins. Não há informações sobre o estado de saúde.