Motorista bate em moto ao desviar de carga na ES 482, em Itapemirim

Um carro colidiu contra uma moto após tentar desviar de uma carga que se depreendeu de uma caminhonete, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (5) , na ES 482, próximo à saída do município, na zona rural. De acordo com a Polícia Militar, o motorista e o motociclista tiveram escoriações e foram levados para uma unidade de saúde.