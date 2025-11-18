Motociclista que empinou moto e matou idoso na Serra vai à delegacia e é liberado

José Geraldo Torres, de 82 anos, morto após ser atropelado por motocicleta que "dava grau" Crédito: Câmera de segurança e Acervo familiar

O motociclista investigado por atropelar um casal de idosos e matar José Geraldo Torres, de 82 anos, enquanto “dava grau” – empinava a moto com a roda dianteira levantada – na noite de segunda-feira (17), em Porto Canoa, na Serra, se apresentou à Polícia Civil no início da tarde desta terça (18) e foi liberado.

Segundo a corporação, equipes da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) fizeram buscas na residência do investigado pela manhã e também intimaram a proprietária da motocicleta, entretanto, o suspeito não foi encontrado. Horas mais tarde, ele compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada. A identidade dele não foi divulgada.