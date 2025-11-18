A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista que empinou moto e matou idoso na Serra vai à delegacia e é liberado

Publicado em 18/11/2025 às 17h00
José Geraldo Torres, de 82 anos, morto após ser atropelado por motocicleta que
José Geraldo Torres, de 82 anos, morto após ser atropelado por motocicleta que "dava grau" Crédito: Câmera de segurança e Acervo familiar

O motociclista investigado por atropelar um casal de idosos e matar José Geraldo Torres, de 82 anos, enquanto “dava grau” – empinava a moto com a roda dianteira levantada – na noite de segunda-feira (17), em Porto Canoa, na Serra, se apresentou à Polícia Civil no início da tarde desta terça (18) e foi liberado.

Segundo a corporação, equipes da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT) fizeram buscas na residência do investigado pela manhã e também intimaram a proprietária da motocicleta, entretanto, o suspeito não foi encontrado. Horas mais tarde, ele compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada. A identidade dele não foi divulgada.

Apesar de a Polícia Civil já ter pedido à Justiça a decretação da prisão preventiva por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual (quando alguém não tem a intenção, mas assume o risco de matar), a prisão ainda não foi decretada e, por isso, o motociclista acabou sendo liberado. “As investigações seguem em andamento, com prioridade, diante da extrema gravidade do caso e da necessidade de responsabilização adequada”, finalizou a PCES, em nota.

Publicidade