Motociclista morre em acidente com carro na ES 381 em Nova Venécia

A motorista do carro foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ela sofreu ferimentos leves na região dos olhos e foi socorrida ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.