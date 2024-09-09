Motociclista morre em acidente com carro na ES 381 em Nova Venécia

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro na noite de domingo (8), na ES 381, nas imediações da comunidade de Cristalina, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Flavio Cacian, e não teve a idade divulgada.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a condutora do carro, um Fiat Siena, relatou que seguia em direção ao distrito de Cristalina quando o condutor da moto, uma NXR 160 Bros, teria invadido a contramão. Ela afirmou que tentou desviar o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou ao local e constatou a morte do motociclista.
A motorista do carro foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ela sofreu ferimentos leves na região dos olhos e foi socorrida ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.