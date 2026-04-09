Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus

Um homem de 50 anos morreu em um acidente de trânsito na BR 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta e um carro na região de Bamburral. O piloto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pessoa que estava na garupa foi internada em estado grave.
A PM informou que ouviu uma testemunha e que ela relatou ter visto o motociclista realizar ultrapassagens em trechos proibidos da rodovia. Em um dos momentos, o motorista contou que precisou desviar para o acostamento para evitar uma colisão. Mais à frente, ao passar pelo local do acidente, reconheceu que a moto envolvida era a mesma.
A condutora do carro ficou em estado de choque e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Por estar em estágio inicial de gravidez, ela foi encaminhada para uma maternidade. Ela realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.