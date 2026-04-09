Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus

A PM informou que ouviu uma testemunha e que ela relatou ter visto o motociclista realizar ultrapassagens em trechos proibidos da rodovia. Em um dos momentos, o motorista contou que precisou desviar para o acostamento para evitar uma colisão. Mais à frente, ao passar pelo local do acidente, reconheceu que a moto envolvida era a mesma.