Motociclista morre em acidente com carro em rodovia de Nova Venécia
Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um carro na noite de domingo (8), na ES 130, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, rodovia que liga o município Boa Esperança. A vítima foi identificada como Onofre Bessa Neto, cuja idade não foi divulgada. Segundo a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizava manobras de reanimação no homem, que não resistiu, apesar das tentativas de socorro.
O condutor do carro, um Toyota Corolla, contou aos militares que havia saído de uma estrada de terra e, após percorrer cerca de 100 metros, sentiu uma forte pancada na parte traseira do veículo. Ao parar para verificar o que havia ocorrido, encontrou uma motocicleta Honda CB 300 Twister caída no meio da pista e o motociclista no chão, com intenso sangramento. O motorista disse que acionou imediatamente as equipes de socorro.
A perícia da Polícia Científica esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Ainda segundo a PM, os dois veículos estavam com a documentação regularizada. No entanto, foi constatado que o motociclista conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias.
O motorista do Corolla realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia para prestar esclarecimentos, e o caso será investigado pela Polícia Civil.