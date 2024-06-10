Motociclista morre e caminhão com café tomba em acidente em Nova Venécia

Um motociclista morreu e um caminhão que transportava sacas de café conilon tombou em um acidente na ES 381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (9). A vítima, que ainda não foi identificada, faleceu no local. O caminhoneiro não sofreu ferimentos graves. A carga ficou totalmente espalhada pela pista.
Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro relatou aos policiais que seguia para o distrito de Vila Fartura, em São Gabriel da Palha, quando a moto teria invadido a contramão e batido na roda dianteira do caminhão. Ele contou que tentou evitar o acidente, desviando para o acostamento, mas não conseguiu. Em seguida, perdeu o controle e capotou. Não houve relatos de outras testemunhas registradas no boletim de ocorrência da PM.
A PM não conseguiu informações suficientes para identificar o motociclista que morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
O motorista do caminhão recebeu os primeiros socorros pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia para prestar esclarecimentos, conforme o boletim de ocorrência.
A reportagem de A Gazeta pediu mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação afirmou que o motorista do caminhão, de 47 anos, foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação", finalizou.