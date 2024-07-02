Motociclista morre após colidir de frente com ônibus em Marataízes

egundo a Polícia Militar, o motociclista teve a morte confirmada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do ônibus permaneceu no local até a chegada dos militares e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A perícia foi acionada e os veículos foram liberados do local. Sobre o acidente, a Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil informou ainda que o condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação.