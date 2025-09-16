Motoboys vão ocupar a Segunda Ponte em protesto por morte de motociclista
Motoboys vão realizar na tarde desta terça-feira (16) um protesto pedindo justiça pela morte do motociclista Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, em um acidente na Segunda Ponte na noite da última sexta-feira (12). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a manifestação acontecerá a partir das 17h40 e, apesar de não estar prevista interdição total da via, o trânsito será afetado.
Procurada pela reportagem, a organização do protesto esclareceu que a concentração deve começar por volta das 17h, próximo ao estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva, em Jardim América, Cariacica. De lá, o grupo vai sair em comboio em direção ao Palácio Anchieta, em Vitória, onde está prevista uma breve parada. Em seguida, os manifestantes devem retornar ao local do acidente, sobre a ponte, onde será feita uma oração.
Segundo informações da Polícia Militar, Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos, foi atingido por um carro que seguia pela contramão. Com o impacto, ele foi arremessado da ponte e caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Os dois veículos pegaram fogo e o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).